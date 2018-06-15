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Хименес: футболисты сборной Уругвая не думали о количестве зрителей на трибунах
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Хименес: футболисты сборной Уругвая не думали о количестве зрителей на трибунах 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Футболисты сборной Уругвая не думали о числе болельщиков своей страны на трибунах во время игры с командой Египта в Екатеринбурге. Об этом журналистам рассказал уругвайский защитник, автор единственного гола прошедшего матча Хосе Хименес.
В пятницу сборная Уругвая со счетом 1:0 победила команду Египта в матче группы А чемпионата мира по футболу.
"Мы и не заметили, что их было мало. Просто из Уругвая в Россию очень далеко ехать, может, поэтому мало их", — сказал Хименес, отвечая на вопрос о том, не расстроило ли команду малое количество болельщиков из Уругвая на матче в Екатеринбурге.
В турнирной таблице группы A сборная Уругвая занимает второе место, лидирует команда России, которая накануне в матче открытия турнира разгромила сборную Саудовской Аравии со счетом 5:0 и по дополнительным показателям обходит уругвайцев.
Во втором туре сборная Египта 19 июня в Санкт— Петербурге встретится с командой России, уругвайцы на следующий день в Ростове-на-Дону сыграют с командой Саудовской Аравии.
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