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Сборная России громит Саудовскую Аравию в матче открытия ЧМ-2018
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Сборная России громит Саудовскую Аравию в матче открытия ЧМ-2018 

Газета.Ru 15 часов назад
Фото: Газета.Ru
Сборная России по футболу увеличила преимущество в матче открытия домашнего чемпионата мира по футболу против Саудовской Аравии, сообщает "Советский спорт".
Артем Дзюба на 70-й минуте увеличил разрыв в матче после того, как вышел на замену Федору Смолову.
Счет в матче стал 3:0 в пользу российской команды.
"Газета.Ru" ведет текстовую онлайн-трансляцию матча Россия — Саудовская Аравия.
Ранее в сборной России прокомментировали состояние полузащитника Алана Дзагоева, который получил травму в матче открытия чемпионата мира по футболу — 2018.
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