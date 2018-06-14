Ещё
Сборная России разгромила Саудовскую Аравию в первом матче чемпионата мира
Далее:
Читайте также:
Ещё

Сборная России разгромила Саудовскую Аравию в первом матче чемпионата мира 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Сборная России обыграла команду Саудовской Аравии в первом матче чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Встреча прошла на стадионе «Лужники» и завершилась со счетом 5:0. Российская команда повела в счете на 12-й минуте встречи, когда мяч забил хавбек Юрий Газинский. На 23-й минуте полузащитник Алан Дзагоев получил травму задней поверхности бедра и был заменен на Дениса Черышева, который увеличил преимущество российской команды (43-я минута).
Во втором тайме третий мяч забил нападающий Артем Дзюба (71-я минута). На 91-й минуте Черышев оформил дубль. Окончательный счет в дополнительное время результативным ударом со штрафного установил Александр Головин.
Чемпионат мира продлится до 15 июля. Сборная России также сыграет с командами Египта и Уругвая.
Последние новости
Путин пригрозил Украине развалом Подсчитаны потери россиян от повышения пенсионного возраста В Раде заявили об утрате контроля над Одессой
Комментарии  Ещё 159 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинцы болезненно отреагировали на ЧМ166
Около «Лужников» проходит эвакуация38
Россия разгромила Саудовскую Аравию146
Робби Уильямс показал неприличный жест на открытии ЧМ50
Российские гомофобы избили иностранных фанатов573
Видео
01:22
В Госдуме поспорили о сексе во время ЧМ
ЧМ по футболу 2018
05:36
Российские гомофобы избили иностранных фанатов
Футбол Криминал
05:39
ЧМ-2018 уже принес России победу
ЧМ по футболу 2018
05:41
Песков разрешил россиянкам секс с иностранцами
ЧМ по футболу 2018
02:58
Рамзан не пармезан. Кадыров отреагировал на песню Слепакова
ЧМ по футболу 2018 Прочее
05:20
Иностранных болельщиков шокировали российские цены
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:49
Россиянок предостерегли от интима с иностранцами
ЧМ по футболу 2018
04:31
Слепаков ответил Кадырову
ЧМ по футболу 2018
01:55
Роналдо назвал фаворитов на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:25
Немецкий болельщик приехал в Россию на тракторе
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение