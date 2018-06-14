Сборная России разгромила Саудовскую Аравию в первом матче чемпионата мира

Сборная России обыграла команду Саудовской Аравии в первом матче чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла на стадионе «Лужники» и завершилась со счетом 5:0. Российская команда повела в счете на 12-й минуте встречи, когда мяч забил хавбек Юрий Газинский . На 23-й минуте полузащитник Алан Дзагоев получил травму задней поверхности бедра и был заменен на Дениса Черышева , который увеличил преимущество российской команды (43-я минута).

Во втором тайме третий мяч забил нападающий Артем Дзюба (71-я минута). На 91-й минуте Черышев оформил дубль. Окончательный счет в дополнительное время результативным ударом со штрафного установил Александр Головин

Чемпионат мира продлится до 15 июля. Сборная России также сыграет с командами Египта и Уругвая.