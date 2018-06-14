Мутко назвал матч с Саудовской Аравией экзаменом для сборной России

Вице-премьер РФ Виталий Мутко надеется, что критика в адрес сборной России поможет команде в стартовом матче чемпионата мира-2018​ против Саудовской Аравии. В интервью "Известиям" он отметил, что матч открытия турнира станет экзаменом для подопечных Станислава Черчесова​.

— Какие у вас ожидания от первого матча сборной на групповом этапе против команды Саудовской Аравии?

— Очень надеюсь, что вся критика, которая свалилась на наших ребят, окажется стимулирующей. За день до матча я пообщался с командой — все ребята понимают важность предстоящей игры и турнира в целом. Думаю, они неплохо готовы, находятся в хорошем функциональном состоянии и желание победить у них огромное. Нынешняя команда представляет собой сплав опыта и молодости. Осталось только реализовать все то, что они отрабатывали. Была проделана огромная работа, и завтра им предстоит сдавать свой экзамен. А поддержка болельщиков в каждой игре будет запредельная, в этом я абсолютно уверен.

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