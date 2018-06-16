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Вратарь сборной Испании Де Хеа поделился мнением об ошибке в матче с Португалией
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Вратарь сборной Испании Де Хеа поделился мнением об ошибке в матче с Португалией 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Вратарь сборной Испании по футболу Давид Де Хеа прокомментировал свою ошибку в матче первого тура группового этапа чемпионата мира 2018 года против команды Португалии.
"Это ошибка, но такое может произойти с вратарем. Это был сложный матч, но мы должны идти дальше. Впереди нас ждет важная игра с Ираном, и если мы выиграем его, то это будет большой шаг к выходу из группы", — цитирует Де Хеа ТАСС.
При счете 1:1 голкипер не смог поймать мяч в руки после дальнего удара нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду.
Встреча между сборными Португалии и Испании, которая прошла в Сочи, завершился со счетом 3:3. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
После первого тура в группе B лидирует сборная Ирана (3 очка). Второе и третье место занимают команды Португалии и Испании (1). Замыкает четверку сборная Марокко (0).
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