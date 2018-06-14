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Морской котик предсказал поражение сборной Германии в матче с Мексикой
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Морской котик предсказал поражение сборной Германии в матче с Мексикой 

Sputnik Эстония 1 час назад
Фото: Sputnik Эстония
В немецком Ростоке появился новый оракул: морской котик Дейзи предсказала поражение сборной Германии в матче со сборной Мексики.
Всю информацию о предстоящем Чемпионате мира по футболу в России можно найти в спецпроекте FIFA-2018 >>
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