Морской котик предсказал поражение сборной Германии в матче с Мексикой

В немецком Ростоке появился новый оракул: морской котик Дейзи предсказала поражение сборной Германии в матче со сборной Мексики.

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