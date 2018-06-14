Россия — Саудовская Аравия: Дзагоев начнёт матч с первых минут

Стал известен стартовый состав сборной России на матч-открытие чемпионата мира 2018 года с командой Саудовской Аравии. Встреча состоится сегодня, 14 июня, в Москве, на стадионе «Лужники». Начало игры — в 18:00 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча сборных России и Саудовской Аравии.

Состав сборной России: Акинфеев, Фернандес, Кутепов, Игнашевич, Жирков, Газинский, Зобнин, Самедов, Головин, Дзагоев, Смолов.

Матч-открытие чемпионата мира—2018 обслужит бригада арбитров во главе с аргентинцем Нестором Питаной.