Ещё
Россия — Саудовская Аравия: Дзагоев начнёт матч с первых минут
Далее:
Читайте также:
Ещё

Россия — Саудовская Аравия: Дзагоев начнёт матч с первых минут 

Чемпионат.com 4 часа назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Стал известен стартовый состав сборной России на матч-открытие чемпионата мира 2018 года с командой Саудовской Аравии. Встреча состоится сегодня, 14 июня, в Москве, на стадионе «Лужники». Начало игры — в 18:00 по московскому времени.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча сборных России и Саудовской Аравии.
Состав сборной России: Акинфеев, Фернандес, Кутепов, Игнашевич, Жирков, Газинский, Зобнин, Самедов, Головин, Дзагоев, Смолов.
Матч-открытие чемпионата мира—2018 обслужит бригада арбитров во главе с аргентинцем Нестором Питаной.
Чемпионат.com: последние новости
Прогнозы на чемпионат мира. Россия – Саудовская Аравия Россия разгромила Саудовскую Аравию со счётом 5:0 в матче открытия ЧМ-2018 Ярдошвили — о травме Дзагоева: боюсь, это на приличный период времени
Комментарии  Ещё 82 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинцы болезненно отреагировали на ЧМ166
Около «Лужников» проходит эвакуация38
Россия разгромила Саудовскую Аравию146
Робби Уильямс показал неприличный жест на открытии ЧМ50
Российские гомофобы избили иностранных фанатов573
Видео
01:22
В Госдуме поспорили о сексе во время ЧМ
ЧМ по футболу 2018
05:36
Российские гомофобы избили иностранных фанатов
Футбол Криминал
05:39
ЧМ-2018 уже принес России победу
ЧМ по футболу 2018
05:41
Песков разрешил россиянкам секс с иностранцами
ЧМ по футболу 2018
02:58
Рамзан не пармезан. Кадыров отреагировал на песню Слепакова
ЧМ по футболу 2018 Прочее
05:20
Иностранных болельщиков шокировали российские цены
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:49
Россиянок предостерегли от интима с иностранцами
ЧМ по футболу 2018
04:31
Слепаков ответил Кадырову
ЧМ по футболу 2018
01:55
Роналдо назвал фаворитов на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:25
Немецкий болельщик приехал в Россию на тракторе
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение