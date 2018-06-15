«Празднуют даже медведи»: Россияне отметили победу на старте ЧМ-2018

Победа сборной России по футболу над соперниками из Саудовской Аравии вызвала бурю позитивных эмоций у российских болельщиков. Ликование наблюдалось не только на стадионе «Лужники» в Москве и на столичных улицах, но и в социальных сетях, где зрители матча из других городов бурно выражали свои эмоции.

«Спасибо, Саламыч! Спасибо, мужики! Спасибо за этот праздник!» — пишут благодарные фанаты в Инстаграме.

Что касается народных гуляний по случаю победы в Москве, то тут главной «звездой» вечера стал настоящий бурый медведь, которого катали на машине. Дрессированный мишка дудел в дудку и показывал прохожим разные фокусы, не всегда пристойные. «Представляю, как удивились иностранцы, увидев медведя, играющего на дудке в честь победы сборной России», — отметил один из блогеров.

Также в соцсетях обратили внимание на реакцию президента России Владимира Путина и наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана бен Абдель Азиза Аль Сауда на очередной гол в ворота сайдовской сборной. Лидеры двух стран лично наблюдали за игрой на стадионе.

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Напомним, накануне Россия разгромила Саудовскую Аравию в матче-открытии Чемпионата мира со счетом 5:0. После критики в адрес российской национальной сборной эта победа стала особенно важной для подопечных Станислава Черчесова