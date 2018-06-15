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«Празднуют даже медведи»: Россияне отметили победу на старте ЧМ-2018
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«Празднуют даже медведи»: Россияне отметили победу на старте ЧМ-2018 

Ридус 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Победа сборной России по футболу над соперниками из Саудовской Аравии вызвала бурю позитивных эмоций у российских болельщиков. Ликование наблюдалось не только на стадионе «Лужники» в Москве и на столичных улицах, но и в социальных сетях, где зрители матча из других городов бурно выражали свои эмоции.
«Спасибо, Саламыч! Спасибо, мужики! Спасибо за этот праздник!» — пишут благодарные фанаты в Инстаграме.
Что касается народных гуляний по случаю победы в Москве, то тут главной «звездой» вечера стал настоящий бурый медведь, которого катали на машине. Дрессированный мишка дудел в дудку и показывал прохожим разные фокусы, не всегда пристойные. «Представляю, как удивились иностранцы, увидев медведя, играющего на дудке в честь победы сборной России», — отметил один из блогеров.
Также в соцсетях обратили внимание на реакцию президента России Владимира Путина и наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана бен Абдель Азиза Аль Сауда на очередной гол в ворота сайдовской сборной. Лидеры двух стран лично наблюдали за игрой на стадионе.
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Напомним, накануне Россия разгромила Саудовскую Аравию в матче-открытии Чемпионата мира со счетом 5:0. После критики в адрес российской национальной сборной эта победа стала особенно важной для подопечных Станислава Черчесова.
Ранее «Ридус» рассказывал о том, как британский певец Робби Уильямс послал всех своих недоброжелателей прямо во время торжественной церемонии открытия Чемпионата мира по футболу. Запись прямого эфира со стадиона" Лужники" в настоящий момент возглавила топ трендов русскоязычного сегмента YouTube.
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