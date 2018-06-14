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Тренер сборной Саудовской Аравии рассказал о победе России в матче открытия ЧМ-2018
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Тренер сборной Саудовской Аравии рассказал о победе России в матче открытия ЧМ-2018 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Главный тренер сборной Саудовской Аравии по футболу Хуан Антонио Пицци заявил, что российская сборная без особых усилий одержала победу в первом матче домашнего чемпионата мира — 2018, сообщает ТАСС.
"Не знаю, связано ли это с первым матчем или чем-то еще, но мы сделали не совсем то, что планировали. Соперникам не потребовалось особых усилий, чтобы победить. Это необычно для матчей таких уровня. Нам надо забыть об этом постыдном матче и продолжить борьбу", — сказал Пицци.
Главный тренер сборной Саудовской Аравии также отметил, что россияне в первом матче чемпионата пытались действовать высокими передачами и играть головой. Пицци не увидел в игре сборной России чего-то нового.
"Мы знали их сильные стороны, но первый пропущенный гол застал нас врасплох. Безусловно, я изучил наших соперников. Не считаю, что соперник чем-то нас удивил, хотя я с уважением отношусь к нему", — добавил тренер.
Ранее сообщалось, что сборная России одержала первую победу на чемпионатах мира за 16 лет.
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