Тренер сборной Саудовской Аравии рассказал о победе России в матче открытия ЧМ-2018

Главный тренер сборной Саудовской Аравии по футболу Хуан Антонио Пицци заявил, что российская сборная без особых усилий одержала победу в первом матче домашнего чемпионата мира — 2018, сообщает ТАСС

"Не знаю, связано ли это с первым матчем или чем-то еще, но мы сделали не совсем то, что планировали. Соперникам не потребовалось особых усилий, чтобы победить. Это необычно для матчей таких уровня. Нам надо забыть об этом постыдном матче и продолжить борьбу", — сказал Пицци.

Главный тренер сборной Саудовской Аравии также отметил, что россияне в первом матче чемпионата пытались действовать высокими передачами и играть головой. Пицци не увидел в игре сборной России чего-то нового.

"Мы знали их сильные стороны, но первый пропущенный гол застал нас врасплох. Безусловно, я изучил наших соперников. Не считаю, что соперник чем-то нас удивил, хотя я с уважением отношусь к нему", — добавил тренер.

Ранее сообщалось, что сборная России одержала первую победу на чемпионатах мира за 16 лет.