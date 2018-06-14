Каррера: удачи сборной России и моим игрокам «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в социальной сети опубликовал сообщение, в котором пожелал сборной России удачи на стартующем сегодня чемпионате мира—2018.

«Удачи вам, сборная России, и моим игрокам «Спартака» на ЧМ-2018. Желаю вам всего наилучшего», — написал итальянский специалист в «Инстаграме».