Каррера: удачи сборной России и моим игрокам «Спартака» 

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в социальной сети опубликовал сообщение, в котором пожелал сборной России удачи на стартующем сегодня чемпионате мира—2018.
«Удачи вам, сборная России, и моим игрокам «Спартака» на ЧМ-2018. Желаю вам всего наилучшего», — написал итальянский специалист в «Инстаграме».
Сборная России в матче-открытии чемпионата мира—2018 сыграет с командой Саудовской Аравии 14 июня. После чего подопечные Станислава Черчесова проведут остальные игры группового этапа с Египтом (19 июня) и Уругваем (25 июня).