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Эйдур Гудьонсен: «В Россиию приехало золотое поколение сборной Исландии»
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Эйдур Гудьонсен: «В Россиию приехало золотое поколение сборной Исландии» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Лучший бомбардир в истории сборной Исландии Эйдур Гудьонсен считает, что у его страны есть шанс себя проявить на чемпионате мира. Команда проведет первый матч 16 июня против сборной Аргентины. — Можно сказать, что в Россию приехало золотое поколение сборной Исландии. Именно они вышли в финал чемпионата Европы для игроков не старше 21 года, — цитирует официальный сайт ФИФА Гудьонсена. — Эти ребята играют вместе уже очень долго.
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