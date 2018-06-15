Эйдур Гудьонсен: «В Россиию приехало золотое поколение сборной Исландии»

Лучший бомбардир в истории сборной Исландии Эйдур Гудьонсен считает, что у его страны есть шанс себя проявить на чемпионате мира. Команда проведет первый матч 16 июня против сборной Аргентины. — Можно сказать, что в Россию приехало золотое поколение сборной Исландии. Именно они вышли в финал чемпионата Европы для игроков не старше 21 года, — цитирует официальный сайт ФИФА Гудьонсена. — Эти ребята играют вместе уже очень долго.

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