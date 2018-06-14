Россия — Саудовская Аравия: Дзагоев получил травму в первом тайме и был заменён

Полузащитник сборной России Алан Дзагоев получил повреждение в первом тайме матча-открытия чемпионата мира — 2018 с командой Саудовской Аравии, который проходит в эти минуты на стадионе «Лужники» в Москве.

Чемпионат мира проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России на 12 стадионах. Соперниками сборной России и Саудовской Аравии по группе также являются команды Уругвая и Египта, которые проведут свой матч 1-го тура группового этапа ЧМ-2018 завтра, 15 июня.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Россия — Саудовская Аравия.