Ещё
Россия — Саудовская Аравия: Дзагоев получил травму в первом тайме и был заменён
Далее:
Читайте также:
Ещё

Россия — Саудовская Аравия: Дзагоев получил травму в первом тайме и был заменён 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: Прогнозист.ру
Полузащитник сборной России Алан Дзагоев получил повреждение в первом тайме матча-открытия чемпионата мира — 2018 с командой Саудовской Аравии, который проходит в эти минуты на стадионе «Лужники» в Москве.
Чемпионат мира проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России на 12 стадионах. Соперниками сборной России и Саудовской Аравии по группе также являются команды Уругвая и Египта, которые проведут свой матч 1-го тура группового этапа ЧМ-2018 завтра, 15 июня.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Россия — Саудовская Аравия.
Чемпионат.com: последние новости
Россия – Саудовская Аравия. Текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 18:00 Чемпионат мира-2018. Россия выйдет из группы с первого места Пицци: разгромное поражение от России предопределили наши слабые действия
Комментарии  Ещё 54 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинцы болезненно отреагировали на ЧМ166
Около «Лужников» проходит эвакуация38
Россия разгромила Саудовскую Аравию146
Робби Уильямс показал неприличный жест на открытии ЧМ50
Российские гомофобы избили иностранных фанатов573
Видео
01:22
В Госдуме поспорили о сексе во время ЧМ
ЧМ по футболу 2018
05:36
Российские гомофобы избили иностранных фанатов
Футбол Криминал
05:39
ЧМ-2018 уже принес России победу
ЧМ по футболу 2018
05:41
Песков разрешил россиянкам секс с иностранцами
ЧМ по футболу 2018
02:58
Рамзан не пармезан. Кадыров отреагировал на песню Слепакова
ЧМ по футболу 2018 Прочее
05:20
Иностранных болельщиков шокировали российские цены
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:49
Россиянок предостерегли от интима с иностранцами
ЧМ по футболу 2018
04:31
Слепаков ответил Кадырову
ЧМ по футболу 2018
01:55
Роналдо назвал фаворитов на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:25
Немецкий болельщик приехал в Россию на тракторе
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение