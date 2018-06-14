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Появилось видео из вагона метро в момент гола сборной России
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Появилось видео из вагона метро в момент гола сборной России 

Мослента 2 часа назад
Фото: Прогнозист.ру
Гол, забитый полузащитником сборной России Юрием Газинским в матче с Саудовской Аравией на чемпионате мира по футболу, обрадовал пассажиров столичного метрополитена. Видео с эмоциональной реакцией москвичей опубликовано в Telegram-канале Life shot.
На кадрах пассажиры наблюдают за ходом игры с помощью телеэкранов, установленных в вагонах метро. После того, как на 12-й минуте встречи Газинский отметился голом, они отреагировали радостными криками и возгласами.
Матч-открытие чемпионата мира по футболу между сборными России и Саудовской Аравии начался в 18:00 14 июня на стадионе «Лужники». Гол Газинского стал первым на турнире. Помимо этого, второй гол в ворота саудовской команды на 43-й минуте матча забил полузащитник Денис Черышев. На момент публикации заметки идет второй тайм, счет — 2:0 в пользу россиян.
Матчи чемпионата мира по футболу пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. В Москве соревнования примут стадионы «Лужники» и «Открытие Арена».
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