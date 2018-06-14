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Тренер Египта: «Остановить Салаха это проблема тренера сборной России»
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Тренер Египта: «Остановить Салаха это проблема тренера сборной России» 

News.ru 53 минуты назад
Тренер сборной Египта Эктор Купер заявил на пресс-конференции перед матчем с Уругваем, что его не волнуют проблемы сборной России.
«Остановить Салаха на поле — это проблема сборной России и ее тренера. Меня это не волнует», — сказал аргентинский специалист.
Он также отметил, что его команда не будет подстраиваться под игру россиян или уругвайцев.
«Сборная Египта имеет свой стиль. Мы конечно можем что-то поменять в зависимости от соперника, но это будут отдельные моменты. Иначе у нас не было бы командного духа», — сказал Купер.
Напомним, что египтяне встретятся со сборной России 19 июня в Санкт-Петербурге.
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