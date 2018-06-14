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Женская футбольная команда «Сокол» сыграла с клубом «Строгино»
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Женская футбольная команда «Сокол» сыграла с клубом «Строгино» 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 2 часа назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
Встреча женской футбольной команды «Сокол» из Спортивной школы олимпийского резерва №27 против ровесниц из «Сторогина» состоялась 13 июня.
Сразились девушки 2004-2005 годов рождения. Матч состоялся в рамках Первенства Москвы по футболу.
— Мы сыграли вничью, однако результат не отражает реальный расклад сил на поле. Весь матч наша команда владела преимуществом. Игра завершилась со счетом 2:2, — сообщила главный тренер команды Анна Астапенко.
Она уточнила, что девушки соревнуются во втором дивизионе.
Кроме того, в тот же день встретились взрослые спортсменки из «Сокола» и «Строгина». Победу со счетом 2:1 одержала команда СШОР №27.
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