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Тренер ван Марвейк отказался комментировать разгром саудовцев, которых вывел на ЧМ-2018
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Тренер ван Марвейк отказался комментировать разгром саудовцев, которых вывел на ЧМ-2018 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
КАЗАНЬ, 15 июня. /ТАСС/. Голландский специалист Берт ван Марвейк не считает, что он должен комментировать разгромное поражение в матче с россиянами сборной Саудовской Аравии, которую он вывел на чемпионат мира. Об этом тренер заявил на пресс-конференции перед первым матчем на турнире команды Австралии, которую он возглавил в январе этого года.
В субботу на «Казань-Арене» сборная Австралии сыграет с одним из фаворитов турнира — командой Франции. Ван Марвейк тренировал саудовцев во время отборочного турнира к чемпионату мира, однако не стал продлевать контракт перед его финальной стадией. В четверг, в матче открытия чемпионата мира команда Саудовской Аравии уступила команде России со счетом 0:5.
"Я ожидал этого вопроса. Но я тут в качестве главного тренера сборной Австралии. Это уже другая история", — сказал ван Марвейк.
У тренера поинтересовались, не опасается ли он, что в матче с французами команда Австралии также рискует пропустить пять безответных мячей. «Если бы я так думал, то лучше бы вообще не выходить на поле. Нужно верить в лучшее. И, безусловно, нужна удача, без нее никуда не денешься. Но один из ключевых элементов — хорошая организация, причем не только в первые 30-40 минут, а во время всего матча», — сказал он.
Тренер считает, что его команда подходит к турниру в оптимальной форме.
Сборная Австралии прилетела в Казань 10 июня. Команда живет на базе хоккейного клуба «Ак Барс» и тренируется на стадионе «Трудовые резервы». На чемпионате мира сборная Австралии сыграет в группе С, где кроме французов ее соперниками станут сборные Дании (21 июня, Самара) и Перу (26 июня, Сочи).
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