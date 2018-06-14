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Тренер: капитан сборной Португалии по футболу Роналду не отделяет себя от команды
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Тренер: капитан сборной Португалии по футболу Роналду не отделяет себя от команды 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
СОЧИ, 14 июня. /ТАСС/. Капитан сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду является лидером команды на поле и за его пределами, однако не ставит себя выше коллектива. Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер португальской команды Фернанду Сантуш.
Матч группы В между сборными Португалии и Испании состоится в Сочи на стадионе «Фишт» в пятницу, начало — 21:00 мск. Эта игра станет первой для команд на ЧМ-2018. Капитаном португальской команды на турнире является 33-летний Роналду — рекордсмен сборной по числу матчей и забитых голов.
"Роналду — это капитан чрезвычайного порядка, все и так знают, какой он игрок. Он положительно влияет на команду и на поле, и за его пределами, фигуру Криштиану трудно переоценить. При этом Роналду понимает, что главное — это вся команда, а не только он", — сказал Сантуш.
По мнению тренера португальцев, матч между сборными Португалии и Испании является футбольной классикой и станет настоящим праздником. «Конечно, эта игра — мировая классика, мы географические соседи, а соседи всегда знают друг друга. У нашей команды и у испанцев цель одна — выиграть, однако это же первая игра на турнире, а она всегда бывает сложной. Не знаю, будет ли этот матч лучшим на групповой стадии, но атмосфера будет прекрасная, думаю, стадион окажется забит, это праздник футбола», — отметил тренер.
Помимо испанских футболистов, соперниками сборной Португалии по групповому этапу станут команды Марокко и Ирана. «Сборная Испании — замечательная команда, очень квалифицированная, мы всегда обращаем внимание на то, как они работают. Идеальных команд не бывает, хотя испанцы, пожалуй, посильнее других команд в нашей группе. Мы готовы физически, эмоционально, психологически противостоять им и завтра постараемся выиграть этот матч», — заключил Сантуш.
Матч португальской команды против сборной Марокко состоится 20 июня в «Лужниках», встреча со сборной Ирана — 25 июня в Саранске. Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.
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