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Сборная России прибыла на «Лужники» и уже опробовала поле
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Сборная России прибыла на «Лужники» и уже опробовала поле 

Soccer News 2 часа назад
Фото: Soccer News
Сборная России уже прибыла на «Лужники», где сегодня в стартовом матче Чемпионата Мира она сыграет против национальной команды Саудовской Аравии.
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