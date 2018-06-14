Гол Газинского в ворота Саудовской Аравии стал первым в его карьере за сборную 

Полузащитник сборной России Юрий Газинский стал автором первого гола чемпионата мира–2018. 28-летний футболист открыл счёт в матче группового этапа Россия — Саудовская Аравия на 12-й минуте после передачи хавбека Александра Головина.
Это мяч стал для Газинского первым в его международной карьере. Также Юрий стал первым россиянином в истории, забившим первый гол на чемпионатах мира. Отметим, что полузащитник выступает за национальную команду России с 2016 года.
Матч открытия чемпионата мира Россия — Саудовская Аравия сейчас проходит в Москве на стадионе «Лужники». После первого тайма счёт 2:0 в пользу команды Станислава Черчесова. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.