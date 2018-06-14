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Россия повела со счетом 2:0 в первом матче ЧМ‐2018
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Россия повела со счетом 2:0 в первом матче ЧМ‐2018
360tv.ru
19 минут назад
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Фото:
360tv.ru
Футболист сборной России
Денис Черышев
забил гол в ворота Саудовской Аравии. После этого забитого мяча команда
Станислава Черчесова
повела со счетом 2:0.
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