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Россия повела со счетом 2:0 в первом матче ЧМ‐2018
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Россия повела со счетом 2:0 в первом матче ЧМ‐2018 

360tv.ru 19 минут назад
Фото: 360tv.ru
Футболист сборной России Денис Черышев забил гол в ворота Саудовской Аравии. После этого забитого мяча команда Станислава Черчесова повела со счетом 2:0.
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