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Россия выиграла в первом матче ЧМ-2018 со счётом 5:0
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Россия выиграла в первом матче ЧМ-2018 со счётом 5:0 

Вести Калининград 1 час назад
Фото: Вести Калининград
Сборная России по футболу разгромила в стартовом матче домашнего чемпионата мира команду Саудовской Аравии. Счёт 5:0.
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