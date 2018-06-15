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Ерохин: сборная России победила в стартовом матче ЧМ благодаря установке тренера
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Ерохин: сборная России победила в стартовом матче ЧМ благодаря установке тренера 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
НОВОГОРСК /Московская область/, 15 июня. /ТАСС/. Футболисты сборной России победили команду Саудовской Аравии в стартовом матче чемпионата мира благодаря выполнению установки главного тренера Станислава Черчесова. Об этом журналистам сообщил полузащитник сборной Александр Ерохин.
Сборная России в четверг разгромила команду Саудовской Аравии со счетом 5:0 в матче открытия чемпионата мира в Москва. Ерохин не принимал участие в матче.
"Мы слушаем главного тренера, который говорит нам конкретные вещи о том, что делать на поле. Большинство голов из тех, что мы забили, стали возможны из-за того, что тренерский штаб донес до нас слабые стороны соперника", — сказал Ерохин.
Полузащитник сборной России отметил, что команда испытывала волнение в первые минуты матча с саудовцами. «Не скажу, что дальше нам будет проще, просто было стартовое волнение, — сказал Головин. — Тем более это открытие турнира, такой ажиотаж. Но ребята раскрепостились и показали хороший футбол. Мы планомерно готовимся к следующему матчу, будем постепенно изучать соперника».
Сборная России в следующем матче группы А сыграет против команды Египта, встреча пройдет 19 июня в Санкт— Петербурге. Чемпионат мира завершится 15 июля.
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