Ерохин: сборная России победила в стартовом матче ЧМ благодаря установке тренера

НОВОГОРСК /Московская область/, 15 июня. / ТАСС /. Футболисты сборной России победили команду Саудовской Аравии в стартовом матче чемпионата мира благодаря выполнению установки главного тренера Станислава Черчесова . Об этом журналистам сообщил полузащитник сборной Александр Ерохин.

Сборная России в четверг разгромила команду Саудовской Аравии со счетом 5:0 в матче открытия чемпионата мира в Москва. Ерохин не принимал участие в матче.

"Мы слушаем главного тренера, который говорит нам конкретные вещи о том, что делать на поле. Большинство голов из тех, что мы забили, стали возможны из-за того, что тренерский штаб донес до нас слабые стороны соперника", — сказал Ерохин.

Полузащитник сборной России отметил, что команда испытывала волнение в первые минуты матча с саудовцами. «Не скажу, что дальше нам будет проще, просто было стартовое волнение, — сказал Головин. — Тем более это открытие турнира, такой ажиотаж. Но ребята раскрепостились и показали хороший футбол. Мы планомерно готовимся к следующему матчу, будем постепенно изучать соперника».

Сборная России в следующем матче группы А сыграет против команды Египта, встреча пройдет 19 июня в Санкт— Петербурге. Чемпионат мира завершится 15 июля.