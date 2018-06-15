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Обзор московских событий в СМИ за 15 июня
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Обзор московских событий в СМИ за 15 июня 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: Soccer News
«Коммерсантъ». Серпуховские участки привели в московский СИЗО Александр Шестун арестован по обвинению в превышении должностных полномочий. ссылка
«Коммерсантъ». Московских врачей подключат к Samsung «МегаФон» поставит мэрии корейские планшеты. ссылка
«Коммерсантъ». «Золотой Вавилон» пошел на перестройку FortGroup, купившая в конце 2017 г. у Immofinanz пять торговых центров в Москве, приступила к их реконцепции. ссылка
«Коммерсантъ». Типографию втянули в ипотеку Споры вокруг «Первой образцовой типографии» в центре Москвы не закончились решением об отмене ее приватизации. ссылка «Известия». Каждый второй неплательщик алиментов в России стал невыездным Это позволило взыскать в пользу детей 1,8 млрд руб. ссылка
«Известия». Не подвели Сборная России уверенно обыграла Саудовскую Аравию в матче открытия ЧМ-2018. ссылка
«Газета.ru». «Времени обсуждать нет»: почему повысят пенсионный возраст Эксперты оценили план правительства поднять пенсионный возраст. ссылка
«Российская газета». Чемпионат выходит на трибуну Сотни тысяч болельщиков со всей планеты приехали в Россию на матчи футбольного чемпионата мира. ссылка
«Российская газета». Выход на пенсию Дмитрий Медведев объявил параметры пенсионной реформы. ссылка
«Российская газета». Личное послание Владимир Путин провел серию встреч с гостями открытия ЧМ-2018. ссылка
«Российская газета». Доктор всегда на связи Как планшеты в столице смогут улучшить медпомощь на дому. ссылка
«Российская газета». Вход свободен Все московские трамваи будут работать без турникетов. ссылка
«Московский комсомолец». Как изменилась площадь Белорусского вокзала: трамваи, рестораны и простор Дорога от кольцевой «Белорусской» до радиальной перестала быть подвигом. ссылка
«Московский комсомолец». Доноры крови не жалеют 9 тонн бесценной крови, сданных безвозмездно, только за один год собирает московская больница №52. ссылка
«Московский комсомолец». Не стало С. Говорухина: Печорин и лорд российского кино «А кто если не мы». ссылка
«Независимая газета». Москва поразила болельщиков волонтерами и лоском мировой столицы Как фанаты чемпионата мира по футболу оценивают российский мегаполис. ссылка
«Независимая газета». А. Хрипун: «В Москве пациент должен быть в центре внимания докторов самого высокого уровня» Глава департамента здравоохранения столицы накануне Дня медицинского работника рассказал «НГ» о том, как отрасль изменилась за последние несколько лет. ссылка
«Комсомольская правда». «Фартовая девчонка» из Москвы дала старт чемпионату мира по футболу-2018 в России 12-летняя Ангелина Макарова с синдромом Дауна открыла матч Россия-Саудовская Аравия. ссылка
«Комсомольская правда». Почему суд не лишил родительских прав полицейского, который зверски зарезал жену Пока Сергей Гусятников пытался сделать себе алиби, его семилетний сын нашел маму в луже крови. ссылка
«Комсомольская правда». Где можно искупаться летом в Москве: лучшие места под солнцем в 2018 г. «Комсомолка» протестировала лучшие места, где можно искупаться летом в Москве. ссылка
«Московская правда». В Москве строится 54 ТПУ В столице планируется создать 54 транспортно-пересадочных узла (ТПУ). Строительство некоторых из них уже идет, часть ТПУ находятся в стадии проектирования. ссылка
«Вечерняя Москва». Как мундиаль изменил жизнь города: ношение оружия и продажа алкоголя оказались под запретом «ВМ» сделала подборку правил, которые введены на период чемпионата мира. ссылка
«Вечерняя Москва». Полицейские стали для иностранцев звездами 14 июня в центр Москвы нахлынул поток иностранных туристов, которые приехали на чемпионат мира по футболу. Корреспондент «ВМ» дежурил с туристической полицией и оказывал помощь гостям столицы. ссылка
«Вечерняя Москва». Мексиканская фан-зона открылась в Измайловский кремле Попробовать тако со скорпионами и пообщаться с коренными мексиканцами отправилась корреспондент «ВМ». ссылка
«Вечерняя Москва». Слава героям отечества Правительство Москвы продолжает работу по восстановлению за рубежом памятников героям Отечества. 14 июня объявлен сбор средств на реставрацию памятника Советской Армии в Софии. ссылка
«Парламентская газета». Россия встречает Ураза-байрам В Москве и других городах страны в пятницу ограничат движение. ссылка
Агентство «Москва»: последние новости
Эксперт: 75% сделавших ставки у букмекеров россиян поставили на победу сборной РФ над Саудовской Аравией Женщины-депутаты Госдумы войдут в состав ее футбольной команды на матч с коллегами из Бундестага Сборная России обыграла Саудовскую Аравию со счетом 5:0 в первом матче ЧМ-2018
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