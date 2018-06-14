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Россия — Саудовская Аравия — 5:0 (обзор)
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Россия — Саудовская Аравия — 5:0 (обзор) 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
Смотрите видеообзор стартового матча Чемпионата Мира, в котором сборная России разгромила национальную команду Саудовской Аравии.
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