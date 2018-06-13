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Сборная России по футболу в полном составе проводит тренировку перед стартом ЧМ
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Сборная России по футболу в полном составе проводит тренировку перед стартом ЧМ 

ТАСС 13 июня 2018
Фото: ТАСС
МОСКВА, 13 июня. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Сборная России по футболу в полном составе проводит тренировку на стадионе «Лужники» в преддверии стартового матча чемпионата мира против команды Саудовской Аравии, сообщает корреспондент ТАСС с места событий.
На поле в среду вышли все 23 футболиста, которые попали в заявку команды на чемпионата мира. Сборная России готовится к домашнему турниру с 19 мая.
На групповом этапе чемпионата мира, который пройдет с 14 июня по 15 июля, российские футболисты также сыграют с командами Египта (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругвая (25 июня, Самара).
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