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Видео: болельщики Египта и Саудовской Аравии вместе поют песни в Москве
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Видео: болельщики Египта и Саудовской Аравии вместе поют песни в Москве 

Чемпионат.com 12 июня 2018
В преддверии чемпионата мира–2018 в Москве болельщики сборных Египта и Саудовской Аравии, которые являются соперниками по группе А, вместе пели песни в качестве развлечения.
В первой игре группового этапа чемпионата мира, которая также станет матчем открытия турнира, Саудовской Аравии в Москве предстоит встретиться с хозяевами мундиаля — сборной России. Для египетской сборной мундиаль начнётся матчем с командой Уругвая, который пройдёт 15 июня в Екатеринбурге.
Чемпионат мира пройдёт с 14 июня по 15 июля в 11 городах России на 12 стадионах.
Посмотреть видео можно на «Чемпионате».
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