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Хуан Антонио Пицци: «Сборная России играла так, как и в своих предыдущих матчах»
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Хуан Антонио Пицци: «Сборная России играла так, как и в своих предыдущих матчах» 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Главный тренер команды Саудовской Аравии Хуан Антонио Пицци отметил, что сборная России в матче открытия чемпионата мира играла так же, как и в товарищеских встречах.
— Аргентина, Франция, Испания, Австрия, Венгрия (Пицци перепутал с Турцией. — Прим. «СЭ») — их последние соперники. Они играли так же, как в предыдущих матчах. Они теряли мяч, пытались играть длинными передачами. Первый гол застал нас врасплох. Не так часто можно увидеть такие голы. Но повторю: не думаю, что Россия показала что-то такое, чего мы не ждали, — сказал Пицци на пресс-конференции.
Сборная России обыграла аравийцев со счетом 5:0. (Игорь РАБИНЕР)
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