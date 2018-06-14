Хуан Антонио Пицци: «Сборная России играла так, как и в своих предыдущих матчах»

Главный тренер команды Саудовской Аравии Хуан Антонио Пицци отметил, что сборная России в матче открытия чемпионата мира играла так же, как и в товарищеских встречах.

— Аргентина, Франция, Испания, Австрия, Венгрия (Пицци перепутал с Турцией. — Прим. «СЭ») — их последние соперники. Они играли так же, как в предыдущих матчах. Они теряли мяч, пытались играть длинными передачами. Первый гол застал нас врасплох. Не так часто можно увидеть такие голы. Но повторю: не думаю, что Россия показала что-то такое, чего мы не ждали, — сказал Пицци на пресс-конференции.

Сборная России обыграла аравийцев со счетом 5:0. ( Игорь РАБИНЕР

Чемпионат мира по футболу. Все о турнире — здесь // Сборная России на чемпионате мира по футболу

Россия — Саудовская Аравия