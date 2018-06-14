Ещё
Пицци: сборная России без особых усилий добилась победы в матче открытия ЧМ-2018
Далее:
Читайте также:
Ещё

Пицци: сборная России без особых усилий добилась победы в матче открытия ЧМ-2018 

ТАСС 2 часа назад
МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Сборная России по футболу без видимых проблем смогла обыграть команду Саудовской Аравии в стартовом матче чемпионата мира. Об этом на пресс— конференции после встречи заявил главный тренер сборной Саудовской Аравии испанец Хуан Антонио Пицци.
Матч открытия турнира прошел в четверг в Москве на стадионе «Лужники» и завершился победой россиян со счетом 5:0.
"Не знаю, связано ли это с первым матчем или чем-то еще, но мы сделали не совсем то, что планировали. Соперникам не потребовалось особых усилий, чтобы победить. Это необычно для матчей таких уровня. Нам надо забыть об этом постыдном матче и продолжить борьбу", — поделился впечатлениями Пицци.
"Россияне действовали также, как и в последних шести товарищеских матчах, — пытались играть высокими передачами, играть головой, — продолжил он. — Мы знали их сильные стороны, но первый пропущенный гол застал нас врасплох. Безусловно, я изучил наших соперников. Не считаю, что соперник чем-то нас удивил, хотя я с уважением отношусь к нему".
В следующем матче сборная Саудовской Аравии 20 июня в Ростове-на-Дону сыграет с командой Уругвая.
ТАСС: последние новости
История выступлений сборных СССР и России на чемпионатах мира по футболу. Досье Черышев: сборной России нельзя останавливать, нужно выигрывать два следующих матча Жирков: футболисты сборной России должны сохранить победный настрой в следующих матчах ЧМ
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинцы болезненно отреагировали на ЧМ233
Около «Лужников» проходит эвакуация53
Россия разгромила Саудовскую Аравию306
Робби Уильямс показал неприличный жест на открытии ЧМ65
Иностранных болельщиков шокировали российские цены509
Видео
01:22
В Госдуме поспорили о сексе во время ЧМ
ЧМ по футболу 2018
05:36
Российские гомофобы избили иностранных фанатов
Футбол Криминал
05:39
ЧМ-2018 уже принес России победу
ЧМ по футболу 2018
05:41
Песков разрешил россиянкам секс с иностранцами
ЧМ по футболу 2018
02:58
Рамзан не пармезан. Кадыров отреагировал на песню Слепакова
ЧМ по футболу 2018 Прочее
05:20
Иностранных болельщиков шокировали российские цены
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:49
Россиянок предостерегли от интима с иностранцами
ЧМ по футболу 2018
04:31
Слепаков ответил Кадырову
ЧМ по футболу 2018
01:55
Роналдо назвал фаворитов на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:25
Немецкий болельщик приехал в Россию на тракторе
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение