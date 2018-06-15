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Радимов: в игре Португалия — Испания буду болеть за испанцев, нравится их футбол
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Радимов: в игре Португалия — Испания буду болеть за испанцев, нравится их футбол 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: Советский спорт
Бывший полузащитник сборной России Владислав Радимов поделился ожиданиями от матча группового этапа чемпионата мира — 2018 между сборными Португалии и Испании. Встреча состоится сегодня, 15 июня, в Сочи и начнётся в 21:00 по московскому времени.
«В матче между сборными Португалии и Испании буду болеть за испанцев. Мне нравится футбол этой страны. В испанской сборной собраны очень хорошие игроки. Надеюсь, мы увидим отличный футбол сегодня.
Португальцы тоже очень хорошая команда, действующие чемпионы Европы. Ещё только начало турнира, поэтому до конца невозможно понять, как будут двигаться команды. Посмотрим. Надо хоть один раз увидеть команду в действии на чемпионате мира.
Кого из игроков выделю? Здесь сколько хотите можно выделять — начиная от Криштиану Роналду и заканчивая любым игроком сборной Испании», — сказал Радимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марианной Багдасаровой.
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