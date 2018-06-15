Прядкин: «Игроки сборной России восприняли победу без лишней эйфории»

Президент РФПЛ Сергей Прядкин прокомментировал итоги стартового матча чемпионата мира-2018, в котором сборная России в «Лужниках» разгромила команду Саудовской Аравии со счетом 5:0.

«Был в раздевалке сейчас, могу сказать, что ребята восприняли эту победу без лишней эйфории. Красивая игра, но главное все впереди. Команда продолжает работать и готовиться к самым важным матчам», — цитирует Прядкина.

Следующий матч на турнире российская команда проведет 19 июня в Санкт-Петербурге против сборной Египта, а 25 июня в Самаре встретится Уругваем.