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Прядкин: «Игроки сборной России восприняли победу без лишней эйфории»
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Прядкин: «Игроки сборной России восприняли победу без лишней эйфории» 

SPORT24.ru 1 час назад
Президент РФПЛ Сергей Прядкин прокомментировал итоги стартового матча чемпионата мира-2018, в котором сборная России в «Лужниках» разгромила команду Саудовской Аравии со счетом 5:0.
«Был в раздевалке сейчас, могу сказать, что ребята восприняли эту победу без лишней эйфории. Красивая игра, но главное все впереди. Команда продолжает работать и готовиться к самым важным матчам», — цитирует Прядкина.
Следующий матч на турнире российская команда проведет 19 июня в Санкт-Петербурге против сборной Египта, а 25 июня в Самаре встретится Уругваем.
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