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Иван Саввиди: «Думаю, сборная России выйдет из группы»
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Иван Саввиди: «Думаю, сборная России выйдет из группы» 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Бывший владелец «Ростова», ныне хозяин греческого ПАОК и женского гандбольного клуба «Ростов-Дон» Иван Саввиди прокомментировал победу сборной России над Саудовской Аравией (5:0) в первом туре чемпионата мира. Саввиди призывает всегда верить в наш команду.
— Думаю, мы всегда должны верить в свою сборную, — заявил "Известиям" Иван Саввиди. — В критических ситуациях мы способны выложиться на все 100%. Думаю, мы выйдем из группы, а дальше — как сложится. Если вы внимательно смотрели гандбол на Олимпиаде в Рио, то в один момент девчонки взяли инициативу на себя и прошли весь турнир на одном дыхании. Это и привело к золоту. Я думаю, у футболистов тоже сработает то, что всегда отличало нас от любого другого народа.
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