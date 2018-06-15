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Польский журналист призвал поддерживать сборную России
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Польский журналист призвал поддерживать сборную России 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Известный польский журналист Себастьян Сташевский в беседе с корреспондентом "Газеты.Ru" Константином Лесиком поделился впечатлением об игре сборной России в матче открытия чемпионата мира — 2018.
"Я думаю, что в сборной России царит очень хорошая атмосфера. У вас нет звездных игроков, но есть команда.
Без поддержки сборная не сможет победить. А в «Лужниках» я увидел болельщиков, которые прекрасно поддерживали свою команду. Так что все заслуженно. Желаю вам показать такую же игру в матчах с Египтом и Уругваем", — сказал журналист.
В матче открытия мундиаля сборная России разгромила команду Саудовской Аравии со счетом 5:0.
Ранее сообщалось, что британских журналистов Россия не разочаровала.
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