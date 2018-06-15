Кильян Мбаппе: «Австралию нельзя недооценивать, у них хорошая команда»

Форвард сборной Франции Кильян Мбаппе заявил, что ему и его партнерам нельзя недооценивать сборную Австралии. Именно игрой с этой командой 16 июня в Казани для французов начнется чемпионат мира. — Я знаю нескольких игроков. В принципе австралийские игроки не так известны, но у них хорошая команда, и ее нельзя недооценивать, — цитирует официальный сайт ФИФА Мбаппе. — Они являются аутсайдерами, поэтому им нечего терять.

Чемпионат мира по футболу. Все о турнире — здесь // Сборная России на чемпионате мира по футболу