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Кильян Мбаппе: «Австралию нельзя недооценивать, у них хорошая команда»
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Кильян Мбаппе: «Австралию нельзя недооценивать, у них хорошая команда» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Форвард сборной Франции Кильян Мбаппе заявил, что ему и его партнерам нельзя недооценивать сборную Австралии. Именно игрой с этой командой 16 июня в Казани для французов начнется чемпионат мира. — Я знаю нескольких игроков. В принципе австралийские игроки не так известны, но у них хорошая команда, и ее нельзя недооценивать, — цитирует официальный сайт ФИФА Мбаппе. — Они являются аутсайдерами, поэтому им нечего терять.
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