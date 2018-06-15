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Бышовец: «Победа 5:0 — очень оптимистичный расклад для сборной России»
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Бышовец: «Победа 5:0 — очень оптимистичный расклад для сборной России» 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец дал оценку игре сборной России в матче группового этапа чемпионата мира против команды Саудовской Аравии (5:0).
"Это был отличный матч. Я думаю, такой результат повлияет на психологическое состояние игроков, а финальный счет прибавит ребятам уверенности. Победа 5:0 — очень оптимистичный расклад для сборной.
Лучший игрок матча? Конечно, Черышев. Он забил два мяча. Кроме того, Денис явно был лучшим на поле.
Достоин ли Головин приглашения в «Ювентус»? Александр сыграл неплохой матч, но не лучший. Эпизодами было очень достойно, особенно во втором тайме. Первый получился для него скомканный. Во второй половине игры у него появились моменты: Саша забил со штрафного и хорошо ассистировал. В целом, я считаю, что он достоин играть в таком клубе, как «Ювентус», — сказал Бышовец.
Следующий матч на турнире сборная России проведет против команды Египта 19 июня в Санкт-Петербурге.
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