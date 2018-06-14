Наставник Саудовской Аравии Пицци: российская сборная нас ничем не удивила 

Главный тренер сборной Саудовской Аравии Хуан Антонио Пицци после проигранного матча команде России со счетом 0:5 заявил, что подопечные Станислава Черчесова его ничем особым не удивила.
"Разумеется, мы хорошо изучили своего сегодняшнего соперника, — признается Пицци, слова которого приводит «Спорт-экспресс». — Мы хорошо их знали и прекрасно понимали, в каком ключе они будут играть, поэтому Россия нас ничем особым не удивила. Я их уважаю, но считаю, что не их, а наше качество демонстрируемой игры предопределило итоговый исход поединка".
Напомним, что за сборную России забивали Юрий Газинский (12-я минута), Денис Черышев (43-я и 91-я), Артем Дзюба (71-я) и Александр Головин (94-я).