Наставник Саудовской Аравии Пицци: российская сборная нас ничем не удивила

Главный тренер сборной Саудовской Аравии Хуан Антонио Пицци после проигранного матча команде России со счетом 0:5 заявил, что подопечные Станислава Черчесова его ничем особым не удивила.

"Разумеется, мы хорошо изучили своего сегодняшнего соперника, — признается Пицци, слова которого приводит «Спорт-экспресс». — Мы хорошо их знали и прекрасно понимали, в каком ключе они будут играть, поэтому Россия нас ничем особым не удивила. Я их уважаю, но считаю, что не их, а наше качество демонстрируемой игры предопределило итоговый исход поединка".