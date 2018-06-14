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Сборная России довела счёт до разгромного в матче с Саудовской Аравией
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Сборная России довела счёт до разгромного в матче с Саудовской Аравией 

Говорит Москва 13 часов назад
На 71-й минут с передачи Александра Головина отличился Артём Дзюба. В первом тайме голы в активе Юрия Газинского и Дениса Черышева.
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