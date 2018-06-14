Сборная России довела счёт до разгромного в матче с Саудовской Аравией

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Тренер сборной Саудовской Аравии назвал Россию самой сложной командой в группе А

Сборная России довела счёт до разгромного в матче с Саудовской Аравией

В Россию на чемпионат мира прилетела сборная Португалии