Ещё
Mirror — о Жиркове: «Это воин»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Mirror — о Жиркове: «Это воин» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Полузащитник сборной России Юрий Жирков является одним из сильнейших игроков национальной команды, считает Mirror. Издание отмечает, что 34-летний россиянин показал отличную игру в стартовом матче чемпионата мира-2018.
— 34-летний воин становился все сильнее и сильнее с каждой минутой матча, — пишет Mirror. — Многие болельщики с любовью говорили о его игре, которая была просто замечательной.
В стартовом матче чемпионата мира-2018 сборная России разгромила Саудовскую Аравию (5:0).
Чемпионат мира по футболу. Все о турнире — здесь // Сборная России на чемпионате мира по футболу
Спорт-Экспресс: последние новости
На четырех чемпионатах мира первый гол забивался быстрее Паскаль Цубербюллер: "Черчесов блестяще сработал в матче с Саудовской Аравией" Кильян Мбаппе: "Австралию нельзя недооценивать, у них хорошая команда"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россию обвинили в футбольном «заговоре»393
Робби Уильямс вызвал скандал на открытии ЧМ-2018223
Саудовцев накажут за поражение90
Украинцы болезненно отреагировали на ЧМ341
Около «Лужников» проходит эвакуация64
Видео
01:02
Робби Уильямс вызвал скандал на открытии ЧМ-2018
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:22
В Госдуме поспорили о сексе во время ЧМ
ЧМ по футболу 2018
03:47
Россию обвинили в футбольном «заговоре»
Футбол ЧМ по футболу 2018
05:36
Российские гомофобы избили иностранных фанатов
Футбол Криминал
05:23
Саудовцев накажут за поражение
ЧМ по футболу 2018
05:39
ЧМ-2018 уже принес России победу
ЧМ по футболу 2018
05:41
Песков разрешил россиянкам секс с иностранцами
ЧМ по футболу 2018
02:58
Рамзан не пармезан. Кадыров отреагировал на песню Слепакова
ЧМ по футболу 2018 Прочее
05:20
Иностранных болельщиков шокировали российские цены
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:49
Россиянок предостерегли от интима с иностранцами
ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение