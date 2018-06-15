Костич: «Матч против Швейцарии станет определяющим для сербов»

Футболист сборной Сербии Филипп Костич рассказал о настрое команды на ЧМ-2018.

”Мы должны выиграть первый матч. Если это случится, думаю, мы выйдем из группы. Было здорово забить первый гол сборной в квалификации, надеюсь, продолжу забивать и здесь. Фаворитами нашей группы, на мой взгляд, являются, сборная Бразилия и наша команда. Матч против швейцарцы, возможно, станет важнейшим в группе, но для начала нужно выиграть у костариканцев”, — передает слова Костича корреспондент Sport24.ru Артем Калинин

Сербия стартует на ЧМ-2018 в воскресенье матчем против команды Коста-Рики в Самаре.