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Дидье Дрогба о стартовом матче ЧМ-2018
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Дидье Дрогба о стартовом матче ЧМ-2018 

RT на русском 1 час назад
Всемирно известные футболисты прокомментировали сокрушительную победу сборной России над командой Саудовской Аравии в стартовом матче чемпионата мира по футболу — 2018.
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