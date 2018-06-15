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Дидье Дрогба о стартовом матче ЧМ-2018
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Дидье Дрогба о стартовом матче ЧМ-2018
RT на русском
1 час назад
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Всемирно известные футболисты прокомментировали сокрушительную победу сборной России над командой Саудовской Аравии в стартовом матче чемпионата мира по футболу — 2018.
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