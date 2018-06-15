Джошуа Киммих: Сборная Германии сильно изменилась за прошедший год

Тони Кроос : Сборная Германии надеется доказать свою силу на ЧМ-2018

Напомним, накануне сборная России разгромила команду Саудовской Аравии (5:0) в матче открытия чемпионата мира-2018.

«Вчера мы посмотрели первый матч сборной России. Радостное ожидание нашего старта на чемпионате мира растет, и мы с нетерпением ждем нашего первого матча против команды Мексики. В каждой игре мы хотим побеждать и, конечно же, хотим хорошо стартовать на чемпионате мира и победить в первом матче.

Наша команда сильно изменилась за прошедший год. Тогда, на Кубке конфедераций, была совершенно другая сборная Германии, и в том полуфинальном матче с Мексикой наш соперник больше владел мячом, однако мы смогли использовать их ошибки и одержать победу», — цитирует Киммиха ТАСС

Первым соперником сборной Германии на ЧМ-2018 станет команда Мексики (17 июня, «Лужники»). Потом подопечные Йоахима Лева сыграют с Швецией (23 июня, Сочи) и Южной Кореей (27 июня, Казань).