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Форвард сборной Испании поблагодарил болельщиков за поддержку
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Форвард сборной Испании поблагодарил болельщиков за поддержку 

Газета.Ru 52 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Нападающий сборной Испании Диего Коста подвел итоги матча первого тура группового этапа чемпионата мира 2018 года против команды Португалии.
"Хорошо, что удалось забить трижды и, конечно, плохо, что не удалось заработать три очка. Важно, что мы показали высокое качество футбола. Сейчас наша сборная единое целое, мы очень благодарны болельщикам за поддержку", — цитирует Косту ТАСС.
Встреча между сборными Португалии и Испании, которая прошла в Сочи, завершился со счетом 3:3. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
После первого тура в группе B лидирует сборная Ирана (3 очка). Второе и третье место занимают команды Португалии и Испании (1). Замыкает четверку сборная Марокко (0).
Ранее вратарь сборной Испании по футболу Давид Де Хеа прокомментировал свою ошибку в матче против команды Португалии.
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