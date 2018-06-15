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Тренер австралийцев: лучше не выходить на поле, если мы боимся разгрома от французов
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Тренер австралийцев: лучше не выходить на поле, если мы боимся разгрома от французов 

Р-Спорт 1 час назад
Главный тренер сборной Австралии по футболу Берт ван Марвейк заявил, что вера в себя поможет его команде в матче чемпионата мира с французами.
Австралийцы проведут первый матч на чемпионате мира 16 июня в Казани против команды Франции.
"Я верю в свою команду. Нам тогда лучше не выходить на поле, если бояться такого же разгрома, как в первом матче чемпионата мира Россия — Саудовская Аравия. Я скажу еще раз: надо верить в себя и надеяться на удачу. Нужно играть организованно весь матч. И выдержать не только физически, но и психологически", — сказал ван Марвейк журналистам.
"Все последние месяцы я говорил, что из 10 матчей с Францией мы проиграем 8 или 9. Так я говорил раньше. Но мы хорошо поработали, и теперь я думаю, что мы можем сыграть лучше, может, даже зацепить победы в этих 10 матчах. У нас есть шанс. У нас нет травм. Все готовы играть завтра", — отметил тренер. — Мы хорошо поработали, у нас было время это сделать. Я вижу прогресс по сравнению с тем, что было раньше. Доволен тем, как прошла наша подготовка. О тактике говорить не хотел бы. Мы будем играть против одной из лучших команд мира. Наш соперник может выиграть Кубок мира. Но не всегда побеждают лучшие игроки. Мы хотим стать лучшей командой. У нас есть характер, мы верим в себя. Это будет очень важно завтра".
"Я ждал, что меня спросят про Саудовскую Аравию и матч с Россией. Но это уже в прошлом, — добавил он. — Я тренер сборной Австралии. Наша первая цель на этом чемпионате — пройти в плей-офф".
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