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Неймар назвал себя лучшим футболистом в мире
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Неймар назвал себя лучшим футболистом в мире 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Футболист французского ПСЖ и сборной Бразилии Неймар рассказал о готовности национальной команды к чемпионату мира 2018 года на Youtube-канале Desimpedidos.
«Эта сборная Бразилии готова к турниру лучше, чем четыре года назад. Выиграть чемпионат мира — самая главная цель. Сейчас этот турнир намного важнее Лиги чемпионов», — заявил форвард.
Футболист также определил свое место среди лучших игроков мира. «Есть двое, которые сейчас выше всех остальных, — это Криштиану Роналду и Лионель Месси. При всей своей скромности могу сказать, я — лучший игрок в мире на данный момент. Потому что они с другой планеты», — добавил он.
На домашнем чемпионате мира в 2014 году сборная Бразилии дошла до полуфинала, где была разгромлена командой Германии со счетом 1:7. В матче за третье место против Нидерландов хозяева турнира также потерпели поражение (0:3).
Чемпионат мира в России начался 14 июня. Сборная Бразилии на групповом этапе турнира сыграет с командами Швейцарии, Коста-Рики и Сербии.
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