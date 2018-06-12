Женская сборная России потеряла шансы на попадание на ЧМ-2019

Женская сборная России проиграла команде Уэльса (0:3) в матче отборочного раунда чемпионата мира 2019 года. Таким образом, россиянки лишились шансов на попадание в финальный раунд турнира, который пройдет во Франции в июне следующего года.

За два матча до конца отборочного этапа в активе нашей команды семь очков. Идущие вторыми англичанки набрали 16 баллов. Вышедший в лидеры Уэльс имеет в активе 17 очков в семи играх. Всего на данном групповом этапе команды проводят по восемь игр. В финальную стадию ЧМ-2019 из европейской зоны выходят семь победителей групп и лучшие четыре команды, занявшие вторые места.