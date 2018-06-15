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Сборная Испании объявила стартовый состав на матч с Португалией
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Сборная Испании объявила стартовый состав на матч с Португалией 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Стал известен стартовый состав сборной Испании на матч первого тура группового этапа чемпионата мира — 2018 с командой Португалии.
Испания: де Хеа, Начо, Пике, Рамос, Альба, Коке, Бускетс, Иньеста, Сильва, Иско, Диего Коста.
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