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Гол Роналду со штрафного спас португальцев от поражения в матче с Испанией
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Гол Роналду со штрафного спас португальцев от поражения в матче с Испанией 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
Сборная Португалии сыграла вничью с командой Испании в матче первого круга группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Встреча состоялась в пятницу, 15 июня, на стадионе «Фишт» в Сочи и завершилась со счетом 3:3. На 4-й минуте нападающий португальцев Криштиану Роналду реализовал пенальти и вывел свою команду вперед. На 24-й минуте форвард испанцев Диего Коста восстановил равенство. Под занавес первого тайма Роналду оформил дубль. После его удара голкипер сборной Испании Давид Де Хеа ошибся и отбил мяч в собственные ворота.
Через 10 минут после начала второго тайма Коста забил второй мяч. Еще через три минуты Хосе Антонио Начо вывел испанцев вперед. За две минуты до финального свистка Роналду оформил хет-трик, реализовав штрафной.
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