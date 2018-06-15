Сборная Португалии сыграла вничью с Испанией, Роналду оформил хет-трик

Сборная Испании не сумела победить национальную команду Португалии в матче первого тура группы B чемпионата мира–2018. Встреча состоялась в Сочи на стадионе «Фишт» и завершилась со счётом 3:3.

Автором первого мяча стал нападающий португальцев Криштиану Роналду , реализовавший пенальти на 4-й минуте. В середине тайма форвард Диего Коста сравнял счёт. До перерыва Роналду оформил дубль. В начале второй половины встречи Коста вновь сравнял счёт. На 58-й минуте защитник Хосе Игнасио Начо вывел Испанию вперёд. Точку в матче поставил Роналду, забивший со штрафного в концовке второго тайма.

Во втором туре сборная Испании встретится с Ираном в Казани, национальная команда Португалии в Москве сыграет с Марокко. Оба матча состоятся 20 июня.

Турнирная таблица чемпионата мира по футболу — 2018.