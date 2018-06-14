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Сантуш: «Роналду понимает, что главное — это вся команда, а не только он»
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Сантуш: «Роналду понимает, что главное — это вся команда, а не только он» 

Евро-футбол.Ру 14 июня 2018
Фото: Евро-футбол.Ру
Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду является лидером команды на поле и за его пределами, однако не ставит себя выше коллектива. Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер португальской команды Фернанду Сантуш.
Матч группы В между сборными Португалии и Испании состоится в Сочи на стадионе «Фишт» 15 июня, начало — в 21:00 по московскому времени.
"Роналду — это капитан чрезвычайного порядка, все и так знают, какой он игрок. Он положительно влияет на команду и на поле, и за его пределами, фигуру Криштиану трудно переоценить. При этом Роналду понимает, что главное — это вся команда, а не только он", — сказал Сантуш.
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