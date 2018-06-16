Игрок сборной Португалии не считает команду фаворитом чемпионата мира

Полузащитник сборной Португалии Бернарду Силва поделился ожиданиями от чемпионата мира по футболу 2018 года в России.

"Мы явно не фавориты, но можем много чего показать на чемпионате и попытаться приложить все силы своей команды для победы. Я бы сказал, что фаворитами на этом чемпионате являются сборные Франции, Бразилии, Германии и Испании, но мы будем стараться выигрывать и забивать как можно больше голов", — цитирует Силву ТАСС

Встреча между сборными Португалии и Испании, которая прошла в Сочи, завершился со счетом 3:3. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

После первого тура в группе B лидирует сборная Ирана (3 очка). Второе и третье место занимают команды Португалии и Испании (1). Замыкает четверку сборная Марокко (0).