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Франция — Австралия: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 13:00
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Франция — Австралия: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 13:00 

Чемпионат.com 1 час назад
Сегодня, 16 июня, в Казани на стадионе «Казань Арена» состоится матч группового этапа (группа С) чемпионата мира по футболу между сборными Франции и Австралии. Встреча начнётся в 13:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Франция — Австралия.
Для команд это будет очная пятая встреча в истории. Последний товарищеский матч в 2013 году закончился уверенной победой Франции над Австралии со счётом 6:0.
Ожидается, что на игру приедет экс-президент Франции Николя Саркози в сопровождении посла Франции в России и министра спорта Франции.
Расписание чемпионата мира по футболу — 2018
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